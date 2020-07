06.07.2020 h 10:33 commenti

Scontro frontale tra auto e bicicletta elettrica: grave una donna di 50 anni

L'incidente è successo ieri sera in via della Polla a Iolo. L'ambulanza del 118 ha soccorso la ferita in codice rosso e l'ha trasportata al Santo Stefano

Una donna di 50 anni è rimasta gravemente ferita, ieri sera 5 luglio, in un incidente stradale avvenuto in via della Polla a Iolo. Era in sella ad una bicicletta elettrica quando, poco prima delle 20.30, si è scontrata frontalmente con un'auto. Immediata la richiesta d'intervento al 118, che ha inviato un'ambulanza in codice rosso. La donna, di nazionalità cinese, è stata quindi trasferita al Santo Stefano. Sul posto anche la polizia municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità. Al volante dell'auto c'era un uomo di 40 anni, anche lui di nazionalità cinese.

