24.12.2023 h 20:40 commenti

Scontro frontale tra auto della polizia e minicar: quattro feriti, uno grave

E' successo stanotte in via Roma all'intersezione con via Roncioni. La Volante era impegnata in un inseguimento quando è stata coinvolta nell'incidente. L'urto è stato particolarmente violento

E' di quattro feriti, di cui uno in maniera seria, il bilancio del terribile incidente avvenuto stanotte 24 dicembre in via Roma, all'incrocio con via Roncioni. A scontrarsi sono state una Volante della polizia, impegnata in un inseguimento, e una minicar. I poliziotti stavano inseguendo un'auto che aveva imboccato contromano via Roma. All'incrocio con via Roncioni l'auto fuggitiva è riuscita ad evitare l'urto con la minicar che stava impegnando l'incrocio. La Volante, invece, è finita contro l'altro mezzo. Violentissimo l'urto frontale tra i due veicoli, con la minicar che si è praticamente disintegrata. Sul posto il 118 ha inviato le ambulanze della Pubblica Assistenza che hanno soccorso sia i due poliziotti sia i due occupanti della minicar, entrambi ventenni. Sono stati tutti portati in ospedale. Il più grave è il passeggero della piccola vettura, che si trova ora ricoverato a Careggi. La polizia municipale è intervenuta sia per regolare la circolazione, visto che la strada è stata chiusa, sia per fare i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica.