Scontro frontale sulla sr325, coinvolta anche auto con a bordo due bambini

L'incidente è successo stamani poco dopo le 8.30. Portata in ospedale una donna di 35 anni, ma per fortuna non è grave

Uno scontro frontale tra due auto è avvenuto, questa mattina 4 aprile poco dopo le 8.30, sulla sr325 all'altezza di Carmignanello, nel comune di Cantagallo. Tra i coinvolti anche due bambini che viaggiavano con la madre su uno dei due mezzi. Per fortuna, nonostante il grande spavento, non si registrano feriti gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e due ambulanze del 118. Al Santo Stefano è stata portata, in codice verde, una donna di 35 anni, mentre i figli sono rimasti fortunatamente illesi, al pari della conducente dell'altra auto. Quando è successo l'incidente stava piovendo e probabilmente uno dei due mezzi ha sbandato sul fondo bagnato e ha invaso la corsia opposta. La dinamica sarà ricostruita dalla polizia municipale intervenuta per effettuare i rilievi e per regolare la circolazione.

