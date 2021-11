04.11.2021 h 10:43 commenti

Scontro frontale sulla rotatoria, due feriti. Ritirata la patente al conducente che guidava contromano

Incidente in via Galcianese nella tarda serata di ieri. All'ospedale sono finiti due uomini di 26 e 33 anni. Il più giovane era in evidente stato di alterazione e la Municipale ha richiesto le analisi per misurare il tasso di alcol nel sangue

Ha imboccato la rotatoria contromano provocando uno scontro frontale con un'altra macchina. Protagonista un cinese di 26 anni che è finito all'ospedale in codice giallo. Come lui, è stato portato al Santo Stefano con diverse ferite, il conducente dell'altra auto, anche lui cinese, 33 anni. L'incidente si è verificato poco dopo le 23.30 di ieri, mercoledì 3 novembre, in via Galcianese. Oltre alle ambulanze, è intervenuta la polizia municipale che, vista la dinamica dello scontro, ha subito chiesto l'esame per misurare il tasso alcolemico del ventiseienne che è apparso in evidente stato di alterazione. L'uomo era alla guida della sua Volkswagen quando è entrato contromano nella rotatoria proprio mentre sopraggiungeva una Bmw condotta da un connazionale. Inevitabile lo oscontro frontale. Al ventiseienne, in attesa dell'esito delle analisi, è stata ritirata la patente.



Edizioni locali collegate: Prato

