Scontro frontale autobus e macchina in via Bologna, due feriti

L'incidente è avvenuto poco dopo le 17,15 sulla corsia preferenziale in direzione centro. Sul posto la Municipale e l'ambulanza della Misericordia di Vaiano e della Croce Rossa di Prato inviate dal 118

Momenti di paura per i passeggeri di un bus di linea di At che questo pomeriggio 10 gennaio verso le 17,15, si è scontrato con un Suzuki Cross in via Bologna.In conseguenza dell'impatto frontale tra i mezzi sono due i feriti: gli occupanti della macchina, che sono stati trasportati in codice giallo al Santo Stefano da un'ambulanza della Misericordia di Vaiano e una della Croce Rossa di Prato.

Sul posto la Municipale per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, per motivi ancora da accertate, il bus che proveniva da via Mozza sul Gorone in direzione centro sulla corsia preferenziale, si è scontrato con la vettura che procedeva in direzione opposta. Durante le operazioni di soccorso si sono create lunghe code.









