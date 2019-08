01.08.2019 h 08:46 commenti

Scontro frontale alla Tignamica: feriti ragazza di 19 anni e un 37enne

L'incidente è avvenuto sulla sr325 in un tratto in curva. Uno dei due mezzi ha invaso l'altra corsia

Una ragazza di 19 anni e un uomo di 37 sono rimasti feriti nello scontro frontale tra le loro auto, avvenuto ieri sera 31 luglio sulla sr 325, all'altezza della Tignamica, nel comune di Vaiano. L'incidente è avvenuto alle 21.20 e sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno soccorso entrambi i conducenti, portandoli in codice giallo all'ospedale Santo Stefano. Intervenuti anche i vigili del fuoco insieme ai carabinieri, che hanno chiuso per circa un'ora la strada, per consentire i soccorsi e poi la rimozione dei mezzi incidentati, che occupavano entrambe le corsie di marcia. Gli stessi carabinieri dovranno ora ricostruire quanto accaduto: dai primi accertamenti sembra che uno dei due mezzi abbia invaso l'altra corsia, in un tratto che è in curva.