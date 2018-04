08.04.2018 h 12:10 commenti

Scontro frontale alla strettoia del Soccorso: gravissima una giovane donna

La 31enne era a bordo di uno scooter ed è finita contro un'auto che procedeva nella direzione opposta. I medici dell'ospedale si sono riservati la prognosi

Terribile scontro frontale, nel cuore della notte, alla strettoia del Soccorso sulla Declassata. Intorno alle 3.50 di oggi 8 aprile una giovane donna che procedeva in sella ad uno scooter è andata a sbattere contro un'auto che stava percorrendo la corsia opposta. L'urto è stato violentissimo e la conducente del mezzo a due ruote ha riportato gravi lesioni che hanno spinto i medici del Santo Stefano a riservarsi la prognosi. Si tratta di una pratese di 31 anni, soccorsa in codice rosso da un'ambulanza della Croce d'oro inviata dal 118. Illeso il conducente dell'auto. Sul posto anche la polizia municipale che dovrà accertare la dinamica del grave incidente. Probabilmente uno dei due mezzi ha invaso la corsia opposta, finendo per andare a impattare frontalmente con l'altro.

