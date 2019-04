05.04.2019 h 17:52 commenti

Scontro frontale al Macrolotto Uno: ferito un motociclista di 27 anni

L'incidente è successo nella tarda mattinata in via del Molinuzzo, in un punto dove un cantiere stradale restringe la carreggiata

Scontro frontale tra una moto e un minivan, nella tarda mattinata di oggi in via del Molinuzzo al Macrolotto Uno. Ad avere la peggio è stato il centauro, un giovane di 27 anni, che è stato soccorso in codice giallo dall'ambulanza del 118 e trasferito al Santo Stefano. Per fortuna non è in pericolo di vita. Illeso invece il conducente del minivan.