23.07.2019 h 20:53 commenti

Scontro frontale a San Giorgio a Colonica, grave una cinquantottenne

L'incidente è avvvenuto in via delle Miccine, i vigili del fuoco hanno estratto la donna dalla vettura su cui viaggiava. Ferite altre tre persone, tra cui una ragazza di sedici anni

Quattro persone sono rimaste ferite, una in modo grave, in un incidente stradale avvenuto intorno alle 17.50 di oggi 23 luglio in via delle Miccine a San Giorgio a Colonica.Le due auto si sono scontrate frontalmente mentre procedevano una in direzione Campi Bisenzio e l'altra di Prato. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze del 118 e un mezzo dei vigili del fuoco per estrarre da una delle vetture una donna di 58 anni che è stata trasportata al pronto soccorso in codice rosso. Il conducente un uomo di 69 anni, invece, è stato soccorso in codice verde.Sull'altra macchina viaggiavano un venticinquenne e una sedicenne che sono stati portati in codice giallo all'ospedale di Prato.Sul posto la Municipale per i rilievi e stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.