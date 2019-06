26.06.2019 h 14:52 commenti

Scontro frontale a Gabolana, traffico bloccato sulla 325

L'incidente ha coinvolto tre autovetture, due si sono scontrate frontalmente e la terza ha tamponato la macchina che la precedeva. Ferite tre persone. Lunghe code sulla regionale in entrambi i sensi di marcia

Scontro frontale questo pomeriggio 26 giugno poco dopo le 14,30 sulla 325 all’altezza di Gabolana, coinvolte tre vetture. Secondo una prima ricostruzione la vettura che procedeva da Vaiano verso Prato ha invaso la corsia opposta centrando una macchina che proveniva in senso contrario, che, a sua volta è stata tamponata da un terzo veicolo. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Misericordia di Vaiano e una della Croce Rossa di Prato che hanno trasportato due donne di 50 e 72 anni e un uomo di 73, all'ospedale Santo Stefano in codice giallo.E’ intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza una delle macchine che nell’urto ha forato il serbatoio della benzina. Traffico in tilt in entrambe le direzioni.