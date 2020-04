17.04.2020 h 09:40 commenti

Scontro fra un'ambulanza e una vettura, ferito anche il paziente

E' successo all'incrocio fra via Valentini e via Baldanzi. Trasportato in ospedale anche il conducente della vettura. Ancora da stabilire la dinamica dell'incidente

Scontro, questa mattina 17 aprile intorno alle 9, fra un'ambulanza della Croce Rossa Italiana e un'auto in via Valentini, all'incrocio semaforico con via Baldanzi.

Ferito il conducente della macchina e il paziente che si trovava a bordo del mezzo di soccorso, rispettivamente di 33 e 51 anni. Illeso invece il personale sanitario della squadra. Sul posto sono intervenute due ambulanze, di cui una medicalizzata della Croce d'Oro, che hanno trasportato i due feriti al Santo Stefano, uno in codice giallo e uno in verde. La Croce Rossa precisa che il paziente non ha subito un peggioramento delle sue condizioni dopo lo scontro, ma semplicemente è stato preso in carico da un'altra ambulanza con lo stesso codice di partenza ante incidente, per raggiungere l'ospedale.

Ancora da stabilire la dinamica dell'incidente. L'ambulanza proveniva da via Baldanzi e nell'attraversare l'incrocio è stata colpita dalla vettura che transitava su via Valentini e non ha fatto in tempo a frenare per evitare l'impatto. Sul posto anche una pattuglia della Municipale per i rilievi. Secondo quanto appreso, il mezzo di soccorso al momento dello scontro aveva la sirena in funzione. Sul posto anche due carrattrezzi per la rimozione dei veicoli. La Croce Rossa ha fatto un appello: "Siccome non ci sono telecamere - dice l'associazione - chiediamo alla persona che ha dato la precedenza all'ambulanza prima dell’incidente di mettersi in contatto con noi per testimoniare".

