21.07.2020 h 13:37

Scontro fra auto in viale Galilei, due feriti

Una vettura che usciva dal parcheggio del piazzale del Ponzaglio non ha rispettato la precedenza e ha impattato su una macchina diretta verso il ponte Datini. Sul posto una pattuglia della Municipale e due ambulanze del 118

Non rispetta la precedenza all’uscita del parcheggio di piazzale del Ponzaglio e si scontra con un’auto che stava viaggiando su viale Galilei diretta verso il ponte Datini.

E’ successo oggi 21 luglio poco dopo mezzogiorno, entrambe le conducenti sono state trasportate al Santo Stefano in codice giallo. Secondo la ricostruzione della Municipale, l’auto guidata da una donna di 31 anni cinese non ha rispettato la precedenza e ha colpito la vettura guidata da una 24enne italiana, sfondando la portiera dal lato del conducente. Sul posto anche due ambulanze del 118.



Edizioni locali collegate: Prato

