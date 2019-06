28.06.2019 h 13:48 commenti

Scontro con coltelli e pistole alle Cascine, resta in carcere il principale indagato

Il tribunale del riesame ha respinto la richiesta di scarcerazione presentata dai difensori del gestore del Luxury Hotel di via Paronese

Resta in carcere Lin Xia, 49 anni, gestore del Luxury hotel di via Paronese, arrestato lo scorso 6 giugno dai carabinieri per il grave fatto di sangue avvenuto la sera del 4 luglio 2018 alle Cascine di Tavola, quando due bande di cinesi si affrontarono con coltelli, bastoni e pistole. Il Tribunale del riesame ha infatti respinto la richiesta di scarcerazione presentata dagli avvocati Stefanacci e Mariotti, difensori dell'imprenditore.

Lin Xia è accusato al momento di rissa aggravata. Con lui sono state arrestate altre tre persone, mentre risultano ancora latitanti altri sei cinesi raggiunti dall'ordinanza di custodia cautelare firmata dai sostituti procuratori Lorenzo Gestri e Gianpaolo Mocetti.

L'episodio, secondo la procura, sarebbe inquadrabile come un regolamento di conti per il controllo della prostituzione. La violenza dello scontro, durante il quale furono esplosi almeno cinque colpi di pistola calibro 9 in mezzo alla gente e quattro persone finirono accoltellate, è stata più volte sottolineata dal procuratore Giuseppe Nicolosi, che ha parlato di alto profilo criminale da parte di entrambe le bande coinvolte. Logica, quindi, la soddisfazione che si respirava nelle stanze della procura per la decisione del Riesame. Lin Xia è ritenuto dagli inquirenti un personaggio di spicco e sarebbero stati proprio gli uomini a lui legati ad aver portato alle Cascine di Tavola la pistola parabellum dalla quale sono stati esplosi i colpi.