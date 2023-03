13.03.2023 h 17:22 commenti

Scontro bici-moto a Lastra a Signa, eseguite le autopsie

L'esame disposto dal pm che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo senza indagati. Nell'incidente hanno perso la vita un imprenditore di Poggio a Caiano e un ciclista di Pistoia

La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, senza indagati, sull'incidente stradale di Lastra a Signa in cui, ieri domenica 12 marzo, è morto Fulvio Farina, l'imprenditore 54enne residente a Poggio a Caiano, che gestiva con la famiglia una vendita di materiali edili in via Paronese. Farina era in sella alla sua moto Ducati. Nell'incidente ha perso la vita anche un ciclista di 57 anni, Gabriele Niccolai, di Pistoia.

Oggi, su incarico della procura, è stato eseguito all'istituto di Medicina legale di Firenze l'esame esterno sulle salme delle due vittime. Secondo quanto emerso, i due sono deceduti proprio a seguito dei traumi riportati nello scontro. Il pm Carmine Pirozzoli ha restituito le salme alle famiglie e dato il via libera per i funerali. Secondo una ricostruzione dei carabinieri, il motociclista stava percorrendo via Vecchia Pisana in direzione Malmantile quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con la bicicletta condotta dal pistoiese, che stava procedendo in direzione Lastra a Signa.