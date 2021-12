20.12.2021 h 21:38 commenti

Scontro all'incrocio, una delle auto finisce contro la colonna del gas

Nella carambola è rimasto ferito un 85enne. Intervenuti anche i vigili del fuoco per verificare eventuali perdite. Traffico in tilt in tutta l'area di via Strozzi e via Curtatone

Viabilità in tilt, nel tardo pomeriggio di oggi 20 dicembre, per un incidente avvenuto, intorno alle 19, all'incrocio tra via Strozzi, via Battisti e via Curtatone. Due autovetture, per cause ancora da accertare, sono venute in contatto e una di queste ha concluso la sua corsa su una colonnina del gas. Il conducente del mezzo, un uomo di 85 anni, è stato soccorso dal 118 e trasferito in codice giallo in ospedale. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco per verificare la presenza di fuoriuscite di gas e mettere in sicurezza l'area. Sarà ora la polizia municipale, intervenuta con la pattuglia dell'Ufficio sinistri, a ricostruire la dinamica sulla base dei rilievi. L'incidente, anche in considerazione dell'ora di punta in cui è avvenuto, ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità di tutta la zona.

Prato

