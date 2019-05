09.05.2019 h 11:18 commenti

Scontro all'incrocio tra via Montalese e via Caduti senza Croce: cinque feriti

Malore alla guida per una donna che non si è fermata allo stop centrando in pieno un taxi. Tra i feriti anche un bambino di 5 anni. Sul posto le ambulanze inviate dal 118 e la Municipale per i rilievi

Cinque feriti nell'incidente che si è verificato intorno alle 9 di oggi, giovedì 9 maggio, a Maliseti, in via Montalese, all'altezza dell'incrocio con via Caduti senza Croce e via Anzio. Nell'impatto tra due auto sono rimasti feriti un bambino di 5 anni, due uomini di 52 e 30, e due donne di 77 e 30 anni. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto e le ambulanze inviate dal 118 che hanno trasportato tutti i coinvolti all'ospedale Santo Stefano.Il bambino, insieme all'uomo di 52 anni e alla donna di 77, sono stati soccorsi in codice giallo, mentre gli altri in codice verde. Secondo una primissima ricostruzione, pare che la donna alla guida di una utilitaria abbia accusato un malore e non sia riuscita a fermarsi allo stop invadendo l'incrocio mentre transitava un taxi, centrandolo in pieno. Pare poi che, per effetto dell'impatto, l'utilitaria con il cambio automatico abbia innestato la retromarcia finendo la sua corsa contro i pali parapedonali collocati davanti a case e negozi.In seguito all'incidente interviene Giovanni Mosca che ricorda come in passato la circoscrizione Ovest avesse proposto la realizzazione di una rotonda al posto dell'incrocio, progetto non ritenuto fattibile per le difficoltà che avrebbe creato alle manovre degli autobus.