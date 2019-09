25.09.2019 h 00:32 commenti

Scontro all'incrocio tra via di Gello e via Gestri, auto si ribalta

Al volante un uomo di cinquanta anni portato al santo Stefano in codice giallo come la conducente dell'altro mezzo che lo ha colpito

Grave incidente stradale poco prima della mezzanotte di oggi, 24 settembre in via di Gello. Un'auto si è ribaltata dopo essersi scontrata con un'altra all'incrocio con via Gestri, zona Eurospin. Entrambi i conducenti, un cinquantenne italiano e una cinese di trentacinquenne anni, sono stati portati al pronto soccorso del Santo Stefano in codice giallo da due ambulanze inviate dal 118. Sul posto anche la municipale, i carabinieri e i vigili del fuoco per agevolare le operazioni di soccorso anche con l'utilizzo del carro faro per illuminare la zona. La strada è stata chiusa al traffico nel tratto interessato e lo resterà fino al termine dei rilievi ancora in corso. Secondo quanto appreso sul posto, il cinquantenne percorreva via di Gello provenendo da via Reggiana ed era diretto verso l'Ippodromo quando è stato colpito lateralmente da una Ford Focus station wagon che attraversava l'incrocio da via Gestri verso via del Gelso. Ad avere la peggio è stata l'utilitaria del cinquantenne che si è ribaltata in mezzo alla strada.

Edizioni locali collegate: Prato

