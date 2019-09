02.09.2019 h 22:17 commenti

Scontro all'incrocio tra via Arcangeli e via Marx, auto si ribalta

Potrebbe trattarsi di un mancato rispetto del semaforo rosso da parte di una delle due auto. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia municipale e un'ambulanza inviata dalla Croce d'oro

Grave incidente stradale questa sera, 2 settembre, all'incrocio tra via Arcangeli e via Marx. Poco prima delle 21.30 due auto provenienti da direzioni diverse si sono scontrate violentemente tanto che una delle due, una Fiat Panda, si è cappottata finendo anche sul marciapiede dove fortunatamente in quel momento non c'era nessuno. Il conducente non sembra aver riportato ferite gravi ma è rimasto intrappolato nell'abitacolo e per farlo uscire è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. E' stato comunque portato al pronto soccorso da un'ambulanza della Croce d'oro per accertamenti. Sul posto è sopraggiunta anche la Municipale che ha chiuso il tratto di via Arcangeli interessato per permettere le operazioni di soccorso. Il conducente dell'altra auto è illeso. E' molto probabile che la causa dell'incidente sia il mancato rispetto del semaforo rosso.

