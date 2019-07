19.07.2019 h 12:03 commenti

Scontro all'incrocio: ricoverato in prognosi riservata un uomo di 79 anni

Il grave incidente è avvenuto stamani tra via Filzi e via Marini. La vittima era alla guida di un motociclo

Un uomo di 79 anni è stato ricoverato in prognosi riservata al Santo Stefano dopo essere rimasto coinvolto in un incidente avvenuto stamani, 19 luglio, all'incrocio tra via Filzi e via Marini. L'anziano era in sella ad un motociclo e si è scontrato con un'auto. E' successo alle 9.50 e immediatamente è stato avvisato il 118 che ha inviato un'ambulanza in codice rosso. Le condizioni del 79enne sono apparse subito gravi e una volta arrivato al pronto soccorso io medici hanno deciso di riservarsi la prognosi. Intanto sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per effettuare i rilievi di legge e ricostruire la dinamica. In quel punto l'incrocio è regolato da un semaforo. Da capire se uno dei due mezzi sia passato con il rosso e quale. Sia l'auto sia il motociclo sono stati sequestrati.

Edizioni locali collegate: Prato

