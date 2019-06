07.06.2019 h 15:23 commenti

Scontro all'incrocio in via Curtatone: tre persone ferite nella carambola

L'incidente provocato dal mancato rispetto del semaforo rosso. Due anziani coniugi estratti dai vigili del fuoco dal loro mezzo

Tre feriti, all'ora di pranzo, nell'incidente avvenuto all'incrocio tra via Curtatone e via Luti. Incidente provocato dal mancato rispetto del semaforo da parte di una delle due vetture. Saranno ora gli agenti della polizia municipale, intervenuti per i rilievi, a ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità. E' successo alle 12.20 di oggi, venerdì 7 giugno.

Le ambulanze del 118 hanno soccorso in codice giallo i tre feriti: si tratta di marito e moglie italiani di 79 e 70 anni, che erano a bordo di una Kia, e di un 34enne cinese che era invece alla guida di una Ford. I due coniugi sono stati estratti dall'auto dai vigili del fuoco, intervenuti anche per mettere in sicurezza uno dei due mezzi che era alimentato a gpl.