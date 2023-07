22.07.2023 h 17:56 commenti

Scontro a un incrocio sulla Montalese, due automobilisti finiscono in codice rosso all'ospedale

E' successo attorno alle 15 all'intersezione con via Loi. Sul posto anche l'automedica da Prato. Chiesto il test alcolemico per entrambi

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio a Bagnolo nel Comune di Montemurlo. Attorno alle 15.30 due auto si sono scontrate all’incrocio tra via Montalese e via Emanuele Loi. Il 118 ha inviato un’ambulanza della Misericordia di Montemurlo con infermiere a bordo, l’automedica da Prato e in supporto la bls della Croce d’oro di Prato.

Entrambi i conducenti, 38 e 42 anni, hanno riportato gravi ferite e sono stati accompagnati all’ospedale in codice rosso, uno al Santo Stefano e uno a Careggi. Sul posto anche la polizia municipale di Montemurlo per regolare la viabilità ed effettuare i rilievi. E’ stato chiesto l’accertamento alcolemico per entrambi i conducenti.



Edizioni locali collegate: Montemurlo

