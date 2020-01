04.01.2020 h 16:18 commenti

Scontrini "fantasma", cassiere disonesto intasca i soldi delle spese fatte al supermercato

E' stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato ma i militari ne seguivano le mosse da tempo dopo la segnalazione del responsabile del punto vendita

Un cassiere di 52 anni della Pam di via Pistoiese è stato arrestato dai carabinieri di Prato per essersi messo in tasca i soldi della spesa di un cliente utilizzando l'escamotage dell'azzeramento dello scontrino. Le manette sono scattate ieri, 3 gennaio, in flagranza di reato ma in realtà sono frutto di un'indagine partita a ottobre su segnalazione del responsabile del punto vendita a cui non tornavano i conti.

Stamani però, il giudice non ha convalidato l'arresto a causa di una questione procedurale che ha fatto venire meno i presupposti della flagranza di reato. L'uomo, difeso dall'avvocato Christian Vannucchi, quindi resta indagato per appropriazione indebita ma a piede libero.

Secondo quanto ricostruito infatti, non era la prima volta che l'uomo derubava l'azienda per cui lavorava attuando un sistema collaudato. Intanto entrava in azione con i clienti cinesi che tra l'altro in questo negozio, posizionato nel cuore del Macrolotto Zero, sono la maggioranza. Non è un tipo di clientela infatti, a cui interessa lo scontrino. Bastava quindi mostrare sul monitor della cassa il totale da pagare per vedersi consegnata la somma in contante. A quel punto il cassiere azzerava l'operazione e si intascava i soldi che gli erano appena stati consegnati. Un meccanismo furbo che non lasciava traccia sui conti a fine giornata ma che non poteva andare molto lontano perché dopo un po' sono emerse molte incongruenze tra la contabilità del magazzino e quella in uscita. Se la merce non è sugli scaffali e non risulta venduta, che fine ha fatto? La risposta è arrivata dai carabinieri coordinati dal sostituto procuratore Laura Canovai anche con l'uso di telecamere nascoste.