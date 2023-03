10.03.2023 h 13:33 commenti

Scontri tra auto e bici, feriti due ciclisti a Grignano e a Maliseti

Gli incidenti sono avvenuti stamani e in entrambi i casi il 18 ha inviato le ambulanze in codice rosso ma per fortuna le condizioni dei feriti si sono rivelate meno gravi. I rilievi sono della polizia municipale

Due ciclisti sono rimasti feriti, per fortuna non in maniera grave, in altrettanti incidenti stradali avvenuti questa mattina 10 marzo. In entrambi i casi il 118 aveva inviato le ambulanze in codice rosso, soprattutto per la dinamica, ma le condizioni dei feriti sono risultate fortunatamente molto meno gravi di quanto apparso in un primo momento.

In un caso il ciclista, un pakistano di 21 anni, è stato così portato in ospedale in codice verde dopo essere stato coinvolto nello scontro con una Hyundai in via Roma a Grignano, all'altezza dell'intersezione con via Salviati. Codice di rientro giallo, invece, per il secondo ciclista, un 60enne di nazionalità cinese, che si è scontrato con una Panda nella rotatoria tra via dell'Artigianato e via Melis a Maliseti. In entrambi i casi i rilievi sono stati fatti dalla polizia municipale che dovrà ora ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.