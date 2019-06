19.06.2019 h 18:00 commenti

Scontri davanti alla ditta durante lo sciopero dei Sì Cobas: "I manifestanti aggrediti e picchiati"

Tensione in via dello Sprone per la protesta indetta dal sindacato contro la Gruccia Creations. Il leader Luca Toscano: "Gli operai pakistani chiedono un contratto regolare ma sono stati malmenati". Otto i feriti portati in ospedale

Nuova protesta dei Sì Cobas davanti ad un'azienda cinese e nuovi disordini, con un tafferuglio che ha coinvolto alcuni manifestanti pakistani e un gruppo di cinesi. Sul posto, in via dello Sprone, oltre a numerose ambulanze del 118, è intervenuta anche la polizia e alcuni pakistani sono stati portati in ospedale con ferite alla testa e agli arti. In totale si tratta di 8 persone, tra le quali una ragazzina di 14 anni. Per uno di loro il codice è giallo, per gli altri verde. La Questura sta cercando di ricostruire l'accaduto.

La manifestazione sindacale era convocata per oggi, 19 giugno, davanti alla Gruccia Creations. "Con lo sciopero gli operai - dice Luca Toscano, leader dei Sì Cobas - rivendicavano un contratto regolare e la fine di turni di 12 ore al giorno senza riposo settimanale. Lo sciopero era ripartito dopo che l'azienda aveva disertato il tavolo di incontro che avrebbe dovuto vedere la sottoscrizione di un accordo per la regolarizzazione".



Gli animi si sono poi improvvisamente accesi e c'è stato il parapiglia. "Il gruppo di operai che protestavano davanti all'azienda - dice ancora Toscano - è stato aggredito a freddo da una squadretta messa su dal titolare".

Nelle scorse settimane disordini c'erano stati anche davanti alle tintorie Dl e Fada in via di Gello. In seguito a quelle proteste la Questura aveva emesso il foglio di via per i leader sindacali.