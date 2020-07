03.07.2020 h 11:59 commenti

"Sconto" per chi ha in affitto un immobile della Provincia: ecco come chiedere l'agevolazione

L'ente ha deciso di concedere un contributo forfettario di 400 euro mensili, per il periodo che va da marzo a maggio per ogni titolare di contratto di locazione non abitativo



Si tratta di un contributo forfettario di 400 euro mensili, per il periodo che va da marzo a maggio per ogni titolare di contratto di affitto non abitativo, contributo che può essere ricevuto direttamente sul proprio Iban semplicemente presentando una richiesta via Pec all’amministrazione provinciale.

“Come Provincia – dichiara il presidente Francesco Puggelli – abbiamo costituito un fondo apposito per andare incontro a tutti coloro, commercianti e imprenditori, che hanno dovuto sostenere le spese di canoni di locazione di immobili di proprietà dell'amministrazione provinciale durante il periodo di lockdown. Si tratta di una procedura molto veloce e diretta che non richiede particolari passaggi né la produzione di specifica documentazione e che, proprio grazie a questo fondo, possiamo evadere in tempi brevissimi. A questi contributi può accedere chiunque abbia un contratto di locazione in essere con la Provincia, e ricevere così fino a 1.200 euro totali direttamente sul proprio conto bancario solo inviando una email. Un aiuto concreto per coloro che hanno subìto i contraccolpi economici dei tre mesi di chiusura totale in relazione al Covid-19."

Per accedere al contributo basta inviare una richiesta all’indirizzo , entro e non oltre la data del 15 luglio.

Edizioni locali collegate: Prato

