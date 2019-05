06.05.2019 h 14:54 commenti

Sconto nelle bollette della luce e del gas per famiglie indigenti o con malati gravi, ecco a chi spetta

Estra lancia una campagna informativa rivolta alle famiglie con un Isee al di sotto di 8.107 che sale a 20 mila per quelle con più di tre figli. I bonus sono cumulabili, le domande ai Caf e presso gli uffici dell'assessorato ai servizi sociali

Un bonus energia per le famiglie in difficoltà economica e per quelle che hanno a carico malati dipendenti da macchinari energivori, che potrebbe far risparmiare fino a 93 euro per le fatture della luce e a 95 per quelle del gas. “Le spese energetiche – ha spiegato Francesco Macrì presidente di Estra – incidono tantissimo sui bilanci familiari, dal 2008 c’è la possibilità, a livello nazionale, di utilizzare dei bonus, un’opportunità che in pochi sanno”.

A poter fare domanda sono le famiglie con un Isee non superiore a 8.107, 5 euro che sale a 20 mila per quelle con più di tre figli a carico. Gli sconti sono cumulabili, la modulistica è scaricabile sul sito del Comune di Prato, di Arera e di Anci . Ad accogliere le domande saranno gli uffici dell’assessorato ai servizi sociali e i Caf. “E’ una forma di solidarietà fra gli utenti – ha spiegato Paolo Abati direttore geenrale di Estra- in ogni fattura è prevista una minima quota destinata ad un fondo da cui poi attingere per aiutare le famiglie bisognose. E’ un peccato che in pochi siano al corrente di questa opportunità”. Infatti solo il 30% degli aventi diritto utilizza il bonus, da qui l’idea di promuoverlo attraversa la campagna informativa “Estra ti è vicina e ti informa”.

Per i clienti Estra arriverà allegato alla bolletta un depliant con tutte le informazioni, contemporaneamente saranno trasmessi spot radiofonici e televisivi. “L’amministrazione comunale – ha spiegato il sindaco di Prato Matteo Biffoni – è da sempre attenta ai bisogni delle famiglie in difficoltà economica, grazie a questa iniziativa potremo liberare una parte delle risorse del bilancio dei servizi sociali per destinarle ad altre attività”.

Estra nel 2018 ha distribuito 19.662 bonus gas per un totale di 1.872.882 euro e 6.333 per l’energia elettrica per un totale di 590.137 euro.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus