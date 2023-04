06.04.2023 h 14:29 commenti

Sconta la condanna e ottiene dai giudici di non essere più etichettato come 'soggetto socialmente pericoloso'

Il difensore dell'uomo è riuscito a convincere i giudici della Corte d'Appello dopo che il suo assistito era stato condannato in abbreviato mentre gli altri imputati che avevano scelto il rito ordinario erano stati assolti con formula piena

Condannato in via definitiva a 6 anni di reclusione per associazione di tipo mafioso e protagonista di un destino opposto a quello degli altri imputati che invece, da questa accusa, sono stati assolti. Tutti arrestati nell'ambito della stessa inchiesta della Dda di Palermo che nel 2016 ordinò l'arresto di 23 persone ritenute affiliate all'organizzazione mafiosa nigeriana 'Black Axe” attraverso un'articolazione fondata in Italia, ma con percorsi giudiziari diversi: il primo, un nigeriano arrestato a Prato ( leggi ), ha scelto il rito abbreviato e ha visto la sentenza di primo grado arrivare fino alla conferma della Cassazione (come lui tutti quelli che hanno deciso di regolare i conti con la giustizia davanti al giudice delle udienze preliminari), gli altri hanno intrapreso il processo ordinario e in primo e in secondo grado sono stati assolti perché “il fatto non sussiste”.Ora, a distanza di sette anni, al nigeriano, difeso dall'avvocato Antonio Bertei, è stata scucita di dosso l'etichetta di 'soggetto socialmente pericoloso' in seguito alla condanna definitiva per mafia: la quinta sezione della Corte d'Appello di Palermo che si occupa delle misure di prevenzione, ha messo fine alla 'sorveglianza speciale di pubblica sicurezza' facendo decadere tutti i vincoli a cui l'uomo era sottoposto e, di fatto, restituendogli la piena libertà.Laureato nel suo Paese, titolare di un permesso di soggiorno, incensurato e con un lavoro stabile, il nigeriano finì nella rete della polizia con l'accusa di aver contribuito alla gestione e al controllo di attività economiche illecite – dal traffico di stupefacenti e di esseri umani allo sfruttamento della prostituzione – addebitate a 'Black Axe'. L'uomo fu fermato in viale Montegrappa, arrestato e messo a disposizione dei magistrati di Palermo in quanto ritenuto una delle pedine di punta dell'organizzazione criminale. Ha scontato quattro anni e mezzo di carcere e quando è tornato libero si è ritrovato a fare i conti con una serie di limitazioni in quanto considerato “soggetto socialmente pericoloso”, condanna per mafia nei tre gradi di giudizio. Tutt'altra storia rispetto a chi la propria posizione l'ha discussa in dibattimento riuscendo a smontare, o quantomeno a indebolire fatti, circostanze e dichiarazioni dei testimoni. E proprio su tali esiti ha fatto leva l'avvocato Bertei per chiedere che venisse meno il bollino della pericolosità sociale. Richiesta accolta nei giorni scorsi.