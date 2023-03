Pericolo chiusura scongiurato per gli alunni delle scuole dell' infanzia di Bacchereto e Poggio alla Malva, il prossimo anno scolastico continueranno a frequentare i loro istituti. ( leggi La decisione è stata presa dall'Ufficio scolastico regionale di Firenze dopo l'incontro di martedì scorso con il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti, in cui si è evidenziato, ancora una volta, le difficoltà legate al reperimento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario ma è comunque emerso che è ancora troppo presto per avere delle certezze sulla consistenza numerica di assegnazione all’ Istituto Comprensivo Il Pontormo e anzi, l’Ufficio Territoriale si è dimostrato disponibile a verificare la possibilità di mantenere o eventualmente implementare il personale una volta completata la richiesta degli organici.