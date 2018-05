03.05.2018 h 14:19 commenti

Scompare da casa e non dà più sue notizie, ritrovata a Venezia dalla polizia

Ritrovata nel giro di qualche ora una donna di 68 anni affetta da frequenti vuoti di memoria che ieri sera è salita su un treno ed è finita nel capoluogo veneto. Decisivo l'intuito di un poliziotto della sala operativa della questura

Rintracciata a Venezia una donna di 68 anni, affetta da frequenti vuoti di memoria, scomparsa da casa ieri, mercoledì 2 maggio. Gli agenti della sala operativa della questura di Prato l'hanno ritrovata grazie ai numerosi tentativi di mettersi in contatto con lei attraverso il numero di telefono fornito dal marito che ha denunciato la scomparsa in serata manifestando grande preoccupazione per lo stato di salute della donna che al momento dell'allontanamento era in possesso di un biglietto del treno per Firenze. Ad una di queste telefonate, la sessantottenne ha finalmente risposto e ha detto di trovarsi a Venezia senza però riuscire a dare indicazioni ulteriori a causa del suo stato confusionale. Una voce di sottofondo però, in quello stesso momento, ha pronunciato le parole “Ponte di Rialto”; evidentemente le parole di un passante che era vicino alla donna e che sono state sentite distintamente dal poliziotto che ha subito attivato i colleghi della questura di Venezia. Le ricerche sono scattate immediatamente e la donna è stata effettivamente individuata nei pressi del Ponte di Rialto. Il marito è stato avvertito del ritrovamento ed è partito in treno alla volta di Venezia.



Edizioni locali collegate: Prato

