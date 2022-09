28.09.2022 h 10:39 commenti

Scivola mentre cerca funghi, complesso intervento di soccorso per una donna nei boschi di Gavigno

A dare l'allarme è stato il marito. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Misericordia, i vigili del fuoco e una squadra del Soccorso alpino

Brutta avventura per una donna di 67 anni che questa mattina 28 settembre, intorno alle 8,30, mentre cercava funghi nel bosco di Gavigno, è scivolata procurandosi una frattura scomposta della caviglia.

A dare l'allarme il marito, sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 della Misericordia di Vaiano , una squadra dei vigili del fuoco di Prato insieme al Soccorso alpino. Si è alzato in volo anche il Pegaso, ma fortunatamente non c'è stato bisogno del suo intervento: la donna è stata recuperata dalla squadra del Soccorso alpino che l'ha trasportata in barella fino alla strada dove l'ambulanza l'ha poi accompagnata all'ospedale Santo Stefano in codice verde.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

