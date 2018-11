20.11.2018 h 10:09 commenti

Scippatori scatenati: donna trascinata per metri, anziana fatta cadere a terra

Due scippi violenti messi a segno nel giro di poche ore ieri pomeriggio in via Bologna e in via Cantagallo. Entrambe le vittime sono state portate in ospedale con varie lesioni

Donne nel mirino dei malviventi che non hanno esitato a scaraventarle a terra pur di portare a termine i colpi. I due episodi sono successi nel pomeriggio di ieri, 19 novembre. Il primo intorno alle 15 in via Bologna, vittima una donna cinese di 44 anni che è stata avvicinata da due banditi in scooter che le hanno strappato la borsa dalle mani. La donna ha cercato di resistere ed è riuscita a sventare lo scippo, ma è stata trascinata a terra riportando una serie di lesioni che hanno reso necessario l'intervento dell'ambulanza del 118. La signora è stata poi portata in ospedale in codice giallo. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Poco dopo, in via Cantagallo, ancora una coppia di malviventi in scooter ha preso di mira un'anziana di 79 anni che è stata fatta cadere a terra per poi essere rapinata della borsetta. Anche in questo è stato necessario l'intervento del 118, mentre le indagini sono della polizia.