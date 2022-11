30.11.2022 h 14:33 commenti

Scippato fuori dal supermercato, malvivente fugge con una collanina d'oro

E' successo in viale Galilei. La vittima ha subito chiesto l'intervento dei carabinieri. Immediate le ricerche che però non hanno dato esito. Ad entrare in azione sarebbe stato un giovane, in sella ad una bicicletta e con il volto nascosto da una mascherina chirurgica. Non è l'unico episodio delle ultime ore: una donna è stata raggirata e derubata della borsa mentre sistemava la spesa in macchina

Uno scippo e un raggiro con furto ai danni di un uomo e di una donna, entrambi appena usciti dal supermercato dopo la spesa. Due episodi distinti, avvenuti davanti all'Esselunga, il primo in viale Galilei e il secondo in via Fiorentina.

Il primo fatto risale al tardo pomeriggio di ieri, martedì 29 novembre. Un sessantenne stato scippato da un uomo in bicicletta che gli ha strappato la catenina d'oro che portava al collo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto la descrizione del malvivente che, pare, abbia agito con il volto travisato con una mascherina chirurgica. Le ricerche nella zona non hanno dato esito. La vittima dello scippo ha raccontato di essere uscita dal supermercato con tutte e due le mani occupate dalle buste della spesa quando è stato avvicinato da uno sconosciuto in sella ad una bici, forse elettrica, che un gesto lampo gli ha portato via la collanina d'oro.

Il secondo episodio è avvenuto nella mattina di oggi. “Scusi, le sono cadute delle monete dalla tasca”: più o meno queste le parole di una donna ad un'altra che stava mettendo in macchina le buste della spesa e che, lasciata per un momento l'auto incustodita per percorrere qualche passo in cerca degli spiccioli, è rimasta vittima di un furto. E' successo nel parcheggio esterno in via Franklin. La donna, quando è tornata alla macchina e non ha più trovato la borsa con dentro soldi, documenti, carte di credito, chiavi di casa e altri effetti personali, ha telefonato ai carabinieri e in lacrime ha chiesto aiuto raccontando quello che le era appena accaduto. Pare che ad avvicinarla, con fare gentile e affabile, sia stata una signora ben vestita, apparentemente fuori da ogni sospetto. Poche parole per invitarla a raccogliere le monete che aveva visto cadere e, in pochi attimi, la borsa lasciata in macchina insieme alla spesa è sparita. Pare non si tratti del primo episodio avvenuto nella zona di via Fiorentina e Le Badie.