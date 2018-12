19.12.2018 h 18:00 commenti

Scippata della borsa con l'incasso della giornata al termine del mercatino al Parco Prato

Brutta avventura per una commerciante che ha lo stand sotto i portici. Il ladro l'ha affiancata appena salita in auto e le ha aperto la portiera

Brutta avventura per una commerciante che ha il banco al mercatino di Natale allestito sotto i portici del Parco Prato. Pochi giorni fa la donna, al termine della giornata di lavoro, è stata derubata dell'intero incasso. Il furto è avvenuto nel parcheggio, a pochi metri di distanza da dove è allestito il mercatino.

La commerciante ha fatto appena in tempo a salire in auto, che è stata affiancata da un'altra vettura dalla quale è sceso un uomo che ha aperto la portiera lato passeggero e si è impossessato della borsa, con all'interno circa 400 euro in contanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Grosso spavento per la donna che lamenta gli scarsi controlli che verrebbero effettuati nella zona. Ci sarebbero già stati altri episodi ai danni che commercianti che hanno i loro banchi al mercatino.

