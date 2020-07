14.07.2020 h 09:31 commenti

Scippa una giovane parrucchiera ma proprio davanti ai carabinieri: arrestato

I militari erano impegnati in un servizio in borghese e hanno inseguito e catturato il malvivente che nella fuga ha anche cercato di disfarsi della refurtiva. E' successo nel pomeriggio in via Pistoiese

Ha scippato una giovane parrucchiera in pieno giorno, ma proprio davanti ad una pattuglia in borghese di carabinieri del Nucleo Investigativo, impegnati in una specifica attività antirapina. E' successo poco prima delle 17.30 di ieri, 13 luglio, in via Pistoiese, all'altezza della farmacia Etrusca. I militari sono così subito intervenuti e hanno arrestato il malvivente, un 40enne di nazionalità marocchina, pluripregiudicato. L'uomo, durante l'inseguimento, ha anche cercato di disfarsi della somma scippata alla vittima, una 32enne di origine cinese. Si trattava in totale di 340 euro in biglietti di vario taglio, che sono stati recuperati dai carabinieri e restituiti alla donna.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus