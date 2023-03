13.03.2023 h 14:50 commenti

Scippa una donna in via Filzi, subito bloccato dagli agenti della Municipale

La pattuglia era già in zona ed è stata richiamata dalle urla della vittima. In manette un 45enne pluripregiudicato che stamani è comparso davanti al giudice che ha disposto gli arresti domiciliari

In sella ad una bicicletta ha scippato della borsa una donna ma nel giro di poco è stato bloccato e arrestato dagli agenti di una pattuglia della polizia municipale, richiamata dale grida della vittima. E' successo verso le 20 di sabato sera 11 marzo e in manete è finito un italiano di 45 anni, pluri-pregiudicato per precedenti reati contro il patrimonio. L'uomo è stato tenuto in custodia al comando di piazza Macelli fino all’udienza di convalida di questa mattina 13 marzo nella quale il giudice ha convalidato l’arresto e disposto a suo carico la misura cautelare degli arresti domiciliari.

La vittima dello scippo è una donna di etnia cinese che stava passeggiando sul marciapiede in un tratto di via Filzi, quando è stata scippata dal 45enne. Per fortuna era già in zona una pattuglia del Reparto Territoriale della Municipale e gli agenti sono immediatamente intervenuti bloccando a mani la bicicletta ed impedendo la fuga del ladro che si era impossessato della borsa.