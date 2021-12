01.12.2021 h 14:27 commenti

Scippa una donna appena scesa dal treno: inseguito e arrestato

E' successo ieri mattina tra la stazione centrale e via del Poggio Secco dove il fuggitivo è stato catturato dai poliziotti delle Volanti. Dovrà rispondere anche di tentata estorsione oltre che di furto con strappo

Ha scippato una donna del telefono cellulare e dei soldi mentre stavano scendendo da un treno alla stazione centrale ma, dopo un lungo inseguimento, è stato catturato dalla polizia. In manette è finito un nigeriano di 25 anni che adesso dovrà rispondere delle accuse di furto con strappo e di tentata estorsione. Lo straniero, infatti, dopo essere stato raggiunto in un primo tempo dalla vittima, le aveva proposto di restituirle in telefono in cambio di soldi.

Il movimentato episodio è avvenuto intorno alle 12.30 di ieri 30 novembre tra il piazzale della Direttisisma e via del Poggio Secco dove il ladro è stato bloccato. L'uomo è stato inizialmente inseguito dalla vittima dello scippo, una 45enne originaria di Pistoia, e poi dai poliziotti delle Volanti, intervenuti subito dopo l'allarme lanciato dalla donna e da altri passanti. Il 25enne è risultato irregolare in Italia e già con precedenti di polizia.