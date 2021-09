11.09.2021 h 14:25 commenti

Scippa un'anziana e viene preso quasi subito. Per lui è l'ennesimo reato commesso in pochi giorni

E' tornato a colpire il ventenne protagonista indiscusso delle ultime settimane di cronaca. I poliziotti lo hanno rintracciato nel giro di poco e lui ha fatto recuperare il portafogli e reso i soldi che ancora non aveva speso. Denunciato per l'ennesima volta

Sta viaggiando al ritmo di quasi un reato al giorno ma anche stavolta, dopo aver scippato una donna, non è finito in carcere nonostante il pronto intervento della polizia. Si tratta del 20enne pakistano, regolare in Italia, protagonista assoluto delle cronache da almeno un paio di settimane in qua. L'ultima "prodezza" è stata sventata grazie ad un testimone, che dopo aver visto il giovane scippare del borsellino un'anziana signora davanti alla Pam di via Ferrucci, ha dato l'allarme. E' successo intorno alle 9.30 di ieri 10 settembre e ai poliziotti delle Volanti è bastato poco, una volta sentita la descrizione dello scippatore, per ricollegarlo allo stesso giovane che avevano già fermato più volte nei giorni precedenti.

Gli agenti si sono messi a cercarlo e lo hanno trovato poco distante. Il giovane pakistano non ha nemmeno provato a negare l’azione poco prima compiuta. Ha quindi portato gli agenti nei giardini attigui, dove, in mezzo ad un cespuglio, , aveva gettato il portafogli della donna, dopo aver trattenuto il denaro in contante. Di questo parte era stata spesa per fare colazione in un bar, mentre il resto è stata recuperata dai poliziotti e consegnata alla legittima proprietaria. Per il pachistano è invece scattata la denuncia per furto, l'ennesima.