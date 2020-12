09.12.2020 h 12:47 commenti

Sciopero lavoratori pubblici, i sindacati chiedono il rinnovo del contratto

A manifestare i sanitari, i dipendenti degli uffici statali e comunali. Tra le richieste anche quelle di un adeguamento salariale e più sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel settore sanitario carenze di almeno il 15% del personale

Sciopero dei lavoratori della funzione pubblica per chiedere il rinnovo del contratto l’adeguamento salariale e maggiore sicurezza sui posti di lavoro ( leggi ) . Una rappresentanza dei lavoratori di Cgil, Cisl e Uil, questa mattina 9 dicembre, ha organizzato un presidio in piazzetta Bonamici, tra loro lavoratori della sanità, degli uffici periferici del governo e anche della Municipale. “A Prato – ha sottolineatoCisl Fp - l’organico sanitario che va oltre gli infermieri – è sottostimato di almeno il 15% rispetto al turnover. Un problema che ci trasciniamo dal 2007 e che non ha ancora trovato soluzione e che ci preoccupa anche nell’ottica dell’apertura di nuove strutture sanitarie sul territorio pratese, per le quali non siamo stati interpellati”.Tra i lavoratori della funzione pubblica che oggi hanno scioperato ci sono anche gli agenti della Municipale: “Nonostante le nuove assunzioni – ha sottolineatosegretaria Fp Uil – per i servizi richiesti agli agenti continuiamo a riscontrare una carenza di personale. Inoltre chiediamo anche per loro un adeguamento salariale: lavorano a fianco di carabinieri e polizia, ma hanno meno tutele in quanto il loro contratto fa riferimento a quello della pubblica amministrazione e non delle forze dell’ordine”.Tra i vari settori coinvolti nello sciopero ci sono anche gli ispettori delle dogane: “In questi mesi – spiegasegretario Fp Cgil - medici e infermieri sono stati considerati eroi nazionali, ma un ruolo importante è toccato anche agli ispettori che sono riusciti, ad esempio, a bloccare l’arrivo di mascherine contraffatte destinate anche al mercato pratese”.