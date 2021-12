Domani 16 dicembre giornata di sciopero nazioanle indetta da Cgil e Uil contro la manovra finanziaria. I lavoratori delal sanità pubblica e privata e quelli della Rsa , insieme a quelli del comparto dell' igiene ambentale garantiranno il servizio a pieno regime. Gli insegnanti faranno lezione regolarmente, in quanto hanno già scioperato il 10 dicembre scorso. Nelle scuole statali non è grantita la mensa, mentre in quelle comunali il servizio ci sarà, per il trasporto pubblico, compreso quello degli studenti , vengono garantite le fasce orarie( consultabili sul sito di Autolinee Toscane)

Disagi possibili ai cittadini anche per quanto riguarda i servizi garantiti dalla Municipale: sono garantiti i servizi essenziali come il rilevo sinistri stradali, l’attività della Centrale Operativa ed il servizio di piantone Palazzo Comunale. Potranno esserci riduzioni o interruzioni dei servizi al pubblico come lo Sportello al Cittadino.

Intanto Cgil e Uil ribadiscono le ragioni dello sciopero

«C’è una profonda incomprensione – si legge nel comunicato della Cgil di Prato – del disagio e del malessere in cui versa il mondo del lavoro, che più di altri ha sofferto le conseguenze della pandemia. Disagio e sofferenza che stentano ad essere rappresentati, soprattutto dal mondo politico e dalle forze dell’attuale maggioranza».

Affermazioni che secondo il sindacato vengono supportate anche dai dati dell' Oseervatorio pandemico : “Nel distretto industriale pratese la crisi derivante dalla diffusione del virus si è stratificata sulle precedenti crisi economiche senza soluzione di continuità, aggiungendo al generale problema di una svalutazione competitiva del lavoro, il devastante impatto della crisi sanitaria e del blocco dell’economia con un conseguente aumento complessivo della povertà e delle diseguaglianze”. Anche da queste affermazioni, secondo il sindacato "deriva la necessità di una risposta al tema della crisi e della giustizia sociale, sul piano locale, e a maggior ragione sul piano nazionale, tutt’altro che ordinaria, che metta in campocambiamenti concreti per le lavoratrici e i lavoratori, i pensionati e le pensionate e per rafforzare la coesione sociale e territoriale". Ragioni che hanno portato allo sciopero generale e alla manifestazione «A Roma per non lasciare solo il mondo del lavoro» in piazza del Popolo. I bus partiranno alle ore 5 di giovedì 16 dicembre da Piazzale Falcone e Borsellino. Info e prenotazioni 0574/459242 – 335 6874294 cpierattini@prato.tosc.cgil.it

“Saremo in piazza- spiega la segretaria regionale uil Annalisa Nocentini - non contro qualcuno o qualcosa, ma per un Paese migliore e più giusto, che consideri inaccettabile la precarietà che tiene sotto scacco tantissimi lavoratrici e lavoratori, che non ceda ai ricatti su temi delicati come la sicurezza nei luoghi di lavoro, che investa risorse per evitare delocalizzazioni in nome di un profitto incontrollato che non lascia alcuna ricaduta sul territorio".