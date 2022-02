23.02.2022 h 16:12 commenti

Sciopero generale del trasporto pubblico, garantite due fasce orarie

Indetto da Cgil, Cisl e Uil per la giornata di domani. Autolinee Toscane assicura il servizio su Prato dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15

Sciopero di 24 ore di tutto il settore del trasporto pubblico locale, che in Toscana riguarderà autobus e la tramvia di Firenze. A proclamarlo per domani venerdì 25 febbraio a livello nazionale Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal per protestare contro il rifiuto delle associazioni datoriali Asstra, Agens e Anav di entrare nel merito di una reale trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl) e per il miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali.

Autolinee Toscana avvisa che durante la giornata a Prato saranno garantite due fasce orarie di garanzia del personale viaggiante: dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15.