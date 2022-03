01.03.2022 h 08:56 commenti

Sciopero dei medici dei sindacati Smi e Simet: "Troppa burocrazia e poche tutele, servizio sanitario a rischio"

Mercoledì manifestazione davanti al ministero della Salute per chiedere il riconoscimento dei diritti basilari, migliorare le condizioni di lavoro e ricordare i colleghi morti a causa del Covid

Anche lo Smi (Sindacato medici italiani) di Prato alla manifestazione di domani, mercoledì 2 marzo, a Roma, per commemorare i colleghi deceduti a causa del Covid e per “avere riconosciuti i nostri diritti come infortunio sul lavoro, malattia, maternità, ferie e meritato riposo”.

La protesta dello Smi è la stessa del Simet (Sindacato italiano medici del territorio): le due sigle hanno proclamato due giorni di sciopero,ggi e domani quando, a partire dalle 9, si terrà la manifestazione davanti al Ministero della Salute, in lungotevere Ripa.

“Scioperiamo anche perché – si legge in una nota di Pier Franco Mantovani, segretario Smi azienda Usl Toscana centro – tre milioni di cittadini sono senza medico di famiglia, per gli accorpamenti delle guardie mediche e perché sulle ambulanze del 118 mancano i medici. Il servizio sanitario pubblico è a rischio. Scioperiamo perché la burocrazia che ora ci viene richiesta, toglie tempo ai pazienti. Scioperiamo perché i ritmi di lavoro non ci permettono di dedicare il tempo clinicamente ed umanamente necessario ai pazienti”.



