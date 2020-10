29.10.2020 h 15:11 commenti

Sciopero alla tintoria Sunshine, i lavoratori chiedono la regolarizzazione dei contratti

Indetto dal sindacato Si Cobas che denuncia turni di lavoro di 12 ore al giorno per sette giorni alla settimana per paghe intorno ai mille euro mensili. L'azienda si trova nel macrolotto e ha una conduzione pakistana

Il sindacato Si Cobas ha proclamato uno sciopero, a partire da questo pomeriggio 29 ottobre, alla tintoria Sunshine, a conduzione pakistana, “ I lavoratori – spiega Luca Toscanao referente Prato si Cobas - denunciano pesanti condizioni di vero e proprio sfruttamento e richiedono la regolarizzazione dei loro contratti. Nella tintoria si lavora 12 ore al giorno per sette giorni alla settimana per paghe intorno ai 1000 euro mensili. È questa la realtà che si nasconde dietro finti contratti part-time e vero e proprio lavoro nero. Niente ferie, niente malattie pagate, nessun reale riconoscimento dei diritti sanciti dalle leggi e dal contratto nazionale”.

Lo sciopero prosegue ad oltranza con un picchetto ai cancelli della fabbrica fino all'apertura di una trattativa per la regolarizzazione di tutti i lavoratori.









