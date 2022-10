04.10.2022 h 14:40 commenti

Sciopero a oltranza alla Iron&Logistic: scambio di accuse tra sindacato e azienda

La protesta dei lavoratori spalleggiati dai Si Cobas che denunciano il licenziamento di 11 dipendenti, tutti loro iscritti. La titolare: "Non sono in grado di svolgere le mansioni per cui sono stati assunti e non vogliono fare la formazione"

Due verità a confronto: da una parte quella del sindacato Si Cobas, che ha indetto uno sciopero ad oltranza alla Iron&Logistic, dall'altra quella di Mihaela Parasciva titolare dell'azienda. In comune solo l'inizio della storia datato giugno 2021 quando 42 dipendenti della Top Line ( leggi ) vengono assorbiti dall'azienda di via Ciulli per far fronte a una grossa commessa che però termina a dicembre dello stesso anno.Secondo il sindacalista Luca Toscano a partire dal settembre 2021 i pagamenti delle buste paghe non sono regolari, viene quindi indetto uno sciopero a seguito del quale arrivano i pagamenti ."A giugno di quest'anno - spiega - a una parte degli iscritti al sindacato arriva comunicazione che non devono andare a lavorare senza l'attivazione della cassa integrazione, l'altra può entrare ma resta nella sala mensa. Contemporaneamente ci viene presentata una lista di 11 nominativi di nostri iscritti che devono essere licenziati .Nel frattempo altri lavoratori, non iscritti a Si Cobas, ricevono la busta paga non più da Iron&Logistic ma da Iron Group che fa capo al medesimo socio unico. Chiaramente una scatola dove trasferire i lavoratori che non sono iscritti al sindacato visto che ci siamo rifiutati di sottoscrivere la lista delle persone da licenziare".La versione di Iron&Logistic è diametralmente opposta: "Irion Group resta il cuore dell'azienda - spiega Parasciva - e qui continuano a lavorare la maggior parte dei dipendenti. E' stata creata per prestare manodopera. Tutti gli stipendi sono sempre stati pagati regolarmente fra il 20 e il 30 di ogni mese. I lavoratori della Top Line sono stati assunti a tempo indeterminato con un contratto regolare di secondo livello, e quindi automaticamente in grado di svolgere la funzione di stireria e di cucito, e senza periodo di prova. Condizione imposta dal sindacato".Per quanto riguarda la lista del personale da licenziare secondo l'azienda è un elenco di persone per cui si propone un periodo di formazione visto che non sono in grado di svolgere la loro mansione. "Tra luglio e agosto 2021 abbiamo mandato delle lettere di richiamo ai lavoratori che si rifiutavano di indossare le scarpe antinfortunistica e di rispettare le regole dell'azienda. Tra l'altro con il loro arrivo si è creato un clima di paura tra i dipendenti. Toscano ci risponde che se non ritiriamo le lettere blocca l'azienda e visto che dovevamo rispettare la consegna della commessa della TopLine abbiamo ritirato, ma il 24 novembre richiamiamo oralmente due dipendenti che hanno sbagliato un lavoro e improvvisamente arrivano tutti gli iscritti al sindacato a difesa dei due. Nuova lettera per tutti, ma ancora una volta Toscano ci minaccia e così ritiriamo nuovamente le comunicazioni per lo stesso motivo di tre mesi prima".E così si arriva a fine settembre quando, a 11 lavoratori, arrivano lettere disciplinari, ancora una volta, perchè non sono in grado di svolgere la mansione assegnata. "Le lettere - spiega Toscano - sono tutte uguali, ma con due aggravanti: a un delegato Rsu viene anche comunicata la sospensione per 5 giorni e a un altro non si riconosce la presenza di certificati medici che chiedono la sospensione dal quel ruolo. Da qui parte un nuovo sciopero che avrebbe dovuto finire lunedì con il rientro di tutti e 11 in azienda". Ma il 26 settembre in realtà i lavoratori non vengono fatti entrare in azienda e così inizia un nuovo sciopero, ancora in corso, con un picchetto martedì 27 che impedisce alle merci di entrare e uscire dall'azienda, motivo per cui il 30 settembre partono le lettere di licenziamento per i lavoratori ."Si tratta di un reato - continua la titolare dell'azienda - che ci ha procurato danni economici e di immagine, inoltre spesso i lavoratori lasciavano il posto di lavoro per andare a supporto di scioperi in altre aziende. Se si continua così 72 famiglie non avranno più uno stipendio su cui contare, abbiamo anche dovuto assumere nuove persone per fare il lavoro di chi non è capace di farlo. Noi siamo in regola e lo possiamo dimostrare, anzi siamo pronti a chiamare l'ispettorato del lavoro per controllare, per assumere i 42 dipendenti abbiamo chiesto anche finanziamenti alle banche".Anche la versione della motivazione della sospensione dal lavoro per cinque giorni non coincide. "Non è un delegato Rsu perchè non è iscritto a nessun sindacato, lo sappiamo per via delle trattenute in busta paga. Inoltre non avendo ritirato la raccomandata è automatica la sospensione".Si cobas è intenzionato a continuare lo sciopero a oltranza "Abbiamo allertato anche la Regione Toscana per attivare un tavolo di crisi- conclude Toscano - ma non abbiamo avuto risposta . siamo difronte a un becero attacco alla presenza del sindacato in fabbrica".