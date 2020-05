25.05.2020 h 20:24 commenti

Sciame di api sulla finestra di un appartamento, intervengono apicoltore e vigili del fuoco

Lo specialista è stato aiutato dai vigili del fuoco a raggiungere il secondo piano della palazzina con l'autoscala

I vigili del fuoco di Prato, nel pomeriggio di oggi, 25 maggio, hanno prestato la loro assistenza ad un apicoltore che doveva raggiungere uno sciame di api che si era posato fuori dalla finestra di un appartamento al secondo piano di un palazzo in Via Fossi.L’intervento si è reso necessario in quanto l’apicoltore era impossibilitato a raggiungere le api per poterle recuperare. E' stata utilizzata l'autoscala.In questi giorni sono state numerose le chiamate alla sala operativa 115 da parte di persone che si ritrovano “invasi” dalle api. Il Comando provinciale di Prato sottolinea però, che essendo una specie protetta è molto importante che ad occuparsene sia un apicoltore. I vigili del fuoco rimangono a disposizione per fornire tutto il supporto necessario.