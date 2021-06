10.06.2021 h 16:42 commenti

Sciame di api sul ramo di un albero, chiuso il giardino di via Rodari a Montemurlo

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Municipale che hanno chiesto l'aiuto di un apicoltore che ha provveduto a spostare le api in un'arnia. L'assessore all'Ambiente: "Affidarsi agli esperti e non provare a risolvere la situazione autonomamente"

Intervento della polizia municipale di Montemurlo nei giardini di via Rodari a Fornacelle per rimuovere uno sciame di api dal ramo di un albero. Gli agenti hanno provveduto immediatamente a chiudere l'area giochi ed hanno richiesto l'intervento di un apicoltore. L'esperto ha collocato un'arnia a poca distanza dall'albero, ha scosso il ramo e la nube di api è entrata lentamente nel contenitore seguendo l'ape regina. Si tratta di un fenomeno naturale, chiamato sciamatura, di cui non bisogna aver paura: le api non saranno aggressive se non disturbate.«Non si tratta di situazione allarmanti e non bisogno avere paura - spiega l'assessore all'Ambiente, Alberto Vignoli - ci troviamo di fronte a un fenomeno del tutto naturale. Le api sono nostre preziose alleate e vanno difese e protette anche durante la sciamatura, quindi è bene evitare in maniera assoluta l'utilizzo di ogni tipo di insetticida ed è sconsigliabile voler risolvere la situazione in maniera autonoma".Il giardino è stato riaperto dopo qualche ora dalla fine dell'intervento.