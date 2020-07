23.07.2020 h 16:04 commenti

Schiamazzi notturni, la Municipale multa undici persone

La polizia municipale è intervenuta in via di Filettole, Capponi e in via Borgovalsugana. Sanzioni anche per mancato utilizzo di mascherine protettive in condizioni di assembramento



Una situazione che dura da anni e che più volte gli abitanti hanno denunciato tanto che la Municipale ha intensificato i controlli: ieri sera 22 luglio sono state multate undici persone per disturbo alla quiete pubblica. Intervento particolarmente apprezzato dai residenti di Filettole che oltre al rumore della sera, la mattina devono fare i conti con decine di bottiglie di birra e di cartoni della pizza sparsi tra la strada e i campi di ulivi (

Rifiuti spesso raccolti dagli stessi residenti ( a.a. Musica ad alto volume, macchine parcheggiate in mezzo alla strada, urla e confusione fino a tarda sera, non c’è pace per i residenti di via di Filettole, via Capponi e Borgovalsugana, in zona Sacra famiglia, che ogni sera devono fare i conti con gli schiamazzi notturni.Una situazione che dura da anni e che più volte gli abitanti hanno denunciato tanto che la Municipale ha intensificato i controlli: ieri sera 22 luglio sono state multate undici persone per disturbo alla quiete pubblica. Intervento particolarmente apprezzato dai residenti di Filettole che oltre al rumore della sera, la mattina devono fare i conti con decine di bottiglie di birra e di cartoni della pizza sparsi tra la strada e i campi di ulivi ( leggi ).Rifiuti spesso raccolti dagli stessi residenti ( leggi ) che contribuiscono a mantenere il decoro della zona residenziale. I ragazzi, ieri sera sono stati sanzionati anche per il mancato utilizzo di mascherine protettive in condizioni di assembramento. Di solito si trovano lungo via di Filettole per ascoltare musica, chiacchierare e bere. Un comportamento che oltre a disturbare la quiete pubblica crea anche problemi al traffico: la strada è stretta e a doppio senso e non agevola lo scambio delle vetture.

