"Sciacallo" sorpreso a rubare fili di rame dal piazzale di una ditta colpita dall'alluvione

L'uomo è stato sorpreso da una pattuglia di carabinieri e da una della polizia penitenziaria impegnate negli appositi servizi antisciacallaggio nelle zone alluvionate

E' finito in manette dopo essere stato sorpreso a rubare fili di rame dal piazzale di un negozio di via Palermo a Montemurlo, colpito in questi giorni dall'alluvione. Ad arrestare l'uomo, un 51enne residente a Prato con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, sono stati i carabinieri della Tenenza di Montemurlo e gli agenti della polizia penitenziaria, impegnati nei servizi antisciacallaggio disposti dalla prefettura nelel zone colpite dall'alluvione. E' successo verso l'1 nei pressi del negozio Teleidea che vende elettrodomestici e che, come ditta, realizza impianti elettrici ad uso civile e ad uso industriale. Carabinieri e agenti hanno scorto un’ombra furtiva all’interno del piazzale esterno che ha anche funzioni di deposito all’aperto. Era lo "sciacallo" che aveva appena caricato una cassa di fili di rame da 80 kg su un’auto con targhe coperte ed era intento a spostare un’altra analoga cassa nel punto ove era stata caricata la prima.

