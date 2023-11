07.11.2023 h 09:53 commenti

Sciacalli in azione a Figline: falso volantino che invita a lasciare le case. A Vaiano sgomberata palazzina per rischio frane

La questura fa sapere che non c'è alcun provvedimento del genere in atto e invita alla massima attenzione. A La Briglia problemi per il rio Secco straripato .A Montemurlo anche domani resta sospesa l’attività didattica

Arci provinciale fa i conti dei danni subito, che a una prima stima superanpo i 100 mila euro. Per questo nei prossimi giorni verrà lanciata una raccolta fondi per sostenere le spese per il ripristino delle attività, ma anche per tornare a frequentare pizzerie e bar, che sono un parte fondamentale del sostentamento dell'associazione. I circoli più danneggiati sono La Spola d'oro a La Briglia, la casa del popolo Rossi di Vaiano, quello di Coiano dove l'acqua ha invaso il salone dove si balla, e ovviamente quelli di Oste e di Seano. "Ovviamente - ha spiegato la presidente di Arci Provinciale Ilaria Testa - questi due sono in condizioni disastrose, abbiamo trovato i frigoriferi che galleggiavano e tutti gli elettrodomestici ormai sono inutilizzabili".



Danni minori anche in altri circoli, per infiltrazioni ma anche per la mancanza della corrente che, inevitabilmente, ha compromesso parte del cibo che si trovava nei congelatori e nei frigoriferi.

Il magazzino di Att, Associazione Toscana Tumori è statao completamente invaso da acqua e fango, rendendo di fatto inutilizzabile tutta la donata dalle aziende per il prossimo mercatino di Natale, uno degli appuntamenti di raccolta fondi più importanti. Il personale e i volontari, insieme a una squadra della Misericordia, si sono dunque messi all'opera per ripulire l'ambiente dal fango e cercare di recuperare il recuperabile. " È una perdita grave - dichiara il presidente Giuseppe Spinelli - perché mette a rischio un evento che ogni anno ci permette di raccogliere migliaia di euro per curare a casa gratuitamente i malati di tumore della zona. Per questo faccio un appello a tutte le aziende, nel resto della Toscana e d'Italia, perché aderiscano al nostro mercatino inviandoci quanti più prodotti possibile. Questo lo sfogo del sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri. "Le decisioni che sono state prese andavano prese velocemente, non c'era tempo da perdere. Perché c'era da dare risposte ai cittadini ad esempio, al Poggetto una delle zone più colpite del nostro territorio comunale che per troppo tempo è rimasto senz'acqua, , nonostante le pressanti richieste, non è stata inviata nessuna autobotte, abbiamo così messo a disposizione dei cittadini confezioni d'acqua che ci sono state donate" L'amministrazione, inoltre, al Poggetto ha posizionato tre bagni chimici per tutte quelle famiglie che non avevano acqua in casa. Inoltre, sono stati aperti gli spogliatori della scuola Mazzei per permettere, a chi ne aveva bisogno di fare una doccia. Vista poi la mole dei rifiuti causati dall'alluvione, il Comune, a proprie spese, ha firmato un accordo con una ditta privata per raccogliere il materiale che sarà stoccato nelle quattro aree provvisorie individuate nel territorio comunale, in vista poi dello smaltimento.

La quinta giornata di emergenza alluvione nel pratese parte in salita. Gli sciacalli entrano in scena. In via di Cantagallo, nella zona di Figline, infatti, sono stati affissi dei volantini che riportano notizie assolutamente false spacciandosi per il Ministero dell’Interno. Nel testo si chiede ai non residenti delle varie abitazioni presenti di lasciare l’area pena la denuncia e il rischio di condanna a una ammenda e nei casi più gravi all’arresto. Si informa anche che saranno fatti dei controlli dell’effettiva residenza. I volantini sono stati segnalati alla questura che oltre a ritirarli fa sapere che non c’è alcun provvedimento del genere in atto. Dunque, è necessario prestare la massima attenzione.Un’altra notte difficile anche per la Val di Bisenzio. A La Briglia nel comune di Vaiano sono stati evacuati due nuclei familiari per un totale di tre persone a causa dello straripamento del rio Secco.Le persone sono state sistemate in un albergo cittadino. Da questo pomeriggio alloggeranno in un agriturismo nel Comune di Vaiano.Si segnalano rallentamenti nella circolazione stradale di collegamento perché la sr 325 è in alcuni tratti regolata a senso unico alternato per permettere le operazioni di pulizia e rimozione degli ingombranti.anche domani resta sospesa l’attività didattica. Sono state fatte le verifiche su tutti gli edifici scolastici dove non si rilevano criticità e si sta tornando alla normalità. La sospensione è dovuta a problemi logistici. "Comprendiamo le difficoltà delle famiglie - piega il sindaco Calamai- ma l’impegno del Comune è massimo affinché si riparta il presto possibile".In città inizia gradualmente il ritorno alla normalità con la riapertura delle scuole da oggi mentre , in via precauzionale - per consentire le operazioni di verifica e pulizia - è in vigore fino alle 24 di, la chiusura del parco delle Cascine di Tavola, del parco di Galceti e del cimitero di Chiesanuova. Tutti gli altri parchi, giardini e aree giochi, escluso il parco giochi Giocagiò, saranno chiusi fino alle 24 diSituazione tornata quasi alla normalità per l'approvvigionamento idrico e quello elettrico anche se ci sono zone della città ancora al buio, come segnalato da una nostra lettrice: "da venerdì scorso siamo diverse famiglie".Intanto la struttura dell'Oami è stata evacuata perchè dalle verifiche tecniche non è risultata sicura.Nei punti più sensibili del territorio della provincia di Prato, Figline a Prato e Oste a Montemurlo, laha due delle sue sezioni, che sono state invase dall’acqua. Sono andati perduti arredi, computers, strumentazioni. A Figline in particolare al momento non è possibile effettuare neppure i prelievi ematici. Inoltre l’immobile in via Dino Campana a Prato, dove è ubicato il magazzino dell’associazione, è stato invaso da acqua e fango e sarà necessario sostituire infissi e pavimentazioni. Due ambulanze sono completamente fuori uso, insieme a circa dieci mezzi sociali divenuti inutilizzabili. “La Pubblica Assistenza “L’Avvenire” Prato - sottolinea il presidente, Piero Benedetti - è allertata dalla notte del disastro, con quindici squadre e decine di volontari impiegati. Alcuni nostri addetti non hanno dormito per due o tre notti consecutive, svolgendo turni infiniti. Raccolgo volentieri l’appello all’unità di intenti arrivato da parte del Sindaco di Prato Matteo Biffoni e del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, ma senza mezzi noi non so come faremo e le nostre forze si sono notevolmente ridotte”. Un quadro questo non ancora completo ed è complicato al momento fare una stima esatta dei danni subiti dall’associazione di via San Jacopo “Ma - continua il presidente Benedetti - la situazione è drammatica. Speriamo pertanto nell’aiuto di tutti perché da parte nostra possiamo rimettere in strada i mezzi necessari agli interventi rivolti al supporto e al soccorso della cittadinanza. Desidero tuttavia ringraziare un anonimo benefattore. I nostri volontari del gruppo di Protezione Civile si erano recati in un supermercato nei pressi della nostra sezione di via Dino Campana a Prato per comprare alcuni beni di prima necessità per i volontari impegnati a spalare il fango. Arrivati alla cassa un uomo dietro di loro ha detto alla cassiera che intendeva pagare il conto della spesa dei volontari e così ha fatto, volendo rimanere nell’anonimato. Un gesto nobile che desidero ringraziare sentitamente a nome del nostro sodalizio e che non nego spero possa essere di ispirazione per quanti vorranno e potranno compiere azioni simili”.