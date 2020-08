01.08.2020 h 12:35 commenti

Schiamazzi e musica ad alto volume: raffiche di multe tra Paperino, San Giorgio a Colonica e la Castellina

La polizia municipale è intervenuta con una decina di pattuglie, alcune delle quali in borghese. Effettuati controlli anche sulle strade con numerose auto messe sotto sequestro perché prive di assicurazione o immatricolate all'estero

Controlli a tappeto in varie zone della città da parte della polizia municipale che, nella serata tra ieri venerdì 31 luglio e oggi sabato primo agosto, ha fatto una ventina di multe, in gran parte a giovani e giovanissimi per gli schiamazzi e la musica ad alto volume.

In campo sono scesi venti agenti del Comando con sette pattuglie in divisa, due in borghese e due unità cinofile. I controlli rientrano nell'ambito del progetto "Estate sicura" e hanno interessato strade e parchi del territorio, in particolar modo nella periferia urbana: in piazza del Mercato Nuovo, alla Castellina, a Paperino, a Vergaio, a San Giorgio Colonica ed in vari altri luoghi della periferia dove le segnalazioni dei cittadini hanno evidenziato assembramenti, in particolar modo di giovani, che, talvolta, creano disturbo alla quiete dei residenti con schiamazzi e rumori che si susseguono fino a tarda notte.

Delle 21 sanzioni elevate, 17 sono per verbali per il disturbo alla quiete e tranquillità delle persone, due per ciclomotori introdotti all'interno dei giardini, uno per guida senza casco su ciclomotore ed uno per dispositivi di scarico non regolamentari e quindi rumorosi.

Oltre alle verifiche per gli schiamazzi, le pattuglie hanno eseguito numerosi controlli su strada, monitorando la principale viabilità cittadina – viale Allende, viale Fratelli Cervi, viale Leonardo da Vinci, viale Galilei, piazza san Marco, via Pomeria, via Roncioni, via Filzi ed altre strade - con alcoltest eseguiti tramite etilometro e precursori alcolemici nei confronti di circa 150 conducenti, nonché con verifiche mirate al rispetto delle norme sulla sicurezza stradale.

Anche in questo caso diversi verbali sono stati elevati: per mancanza delle cinture di sicurezze, per guida di motoveicoli senza casco e per inosservanza del rispetto del semaforo rosso, tutti comportamenti in grado di mettere seriamente a repentaglio la sicurezza degli utenti della strada.

Eseguiti anche controlli con il Targa System, l'apparecchio in grado di leggere e verificare in tempo reale le targhe dei veicoli in transito, grazie al quale sono stati monitorati circa 3.300 automezzi. Di questi ben 8 sono risultati privi dell’obbligatoria copertura assicurativa e pertanto sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, mentre due mezzi sono stati invece posti sotto fermo amministrativo.

Nell'ambito dei controlli, è stato sanzionato anche un veicolo immatricolato all'estero ma condotto da persona residente in Italia da oltre 60 giorni, con immediata cessazione della circolazione del mezzo ed inizio dell’iter procedurale ai fini della sua confisca.