02.09.2020 h 13:36 commenti

Schiaffi, offese e minacce all'anziano babbo: cinquantacinquenne denunciato e allontanato da casa

L'uomo deve rispondere di maltrattamenti in famiglia. Il vortice di violenza sarebbe iniziato nel 2016 quando l'indagato è tornato a vivere con il genitore in seguito alla fine del matrimonio. Sono stati i familiari a far partire le indagini

Botte all'anziano padre per sfogare la rabbia, la frustrazione, il malcontento. Schiaffi, minacce, offese oltre che danni ai mobili, alle porte, alle suppellettili in un crescendo di violenza che alla fine ha convinto i familiari a denunciare. L'uomo, un pratese di 55 anni, un lavoro stabile, problemi di alcol, è stato allontanato dalla casa del babbo, nella zona di Mezzana, dove era tornato a vivere dopo la separazione dalla moglie. Gli agenti del nucleo di polizia giudiziaria della Municipale, insieme a quelli della squadra mobile, gli hanno notificato ieri, martedì primo settembre, il provvedimento del giudice delle indagini preliminari del tribunale di Prato. Il cinquantacinquenne nei prossimi giorni comparirà in tribunale per difendersi dall'accusa di maltrattamenti in famiglia. Il vortice di violenza, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe cominciato nel 2016 quando, in seguito alla fine del matrimonio, l'uomo è ricaduto nell'abuso di alcol, problema per il quale in passato era stato seguito dai servizi per le dipendenze della Asl. Un atteggiamento aggressivo e incontrollabile il suo con la rabbia spesso riversata sul padre, affetto da problemi di salute legati all'età avanzata. Diverse volte, nella casa dei due, è intervenuta la polizia per riportare la calma e impedire che la situazione degenerasse ulteriormente. A lungo l'anziano ha sopportato, ha subito senza ribellarsi. Un contesto difficile a cui, ad un certo punto, hanno trovato soluzione i familiari denunciando tutto e facendo partire le indagini. Il cinquantacinquenne non potrà rientrare a casa né avvicinarsi al genitore.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus